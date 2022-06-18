Türkiye Gazetesi

Almanya’nın önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt’ta yer alan haberde geleceğin silahlarından bahsedildi. Haberde silahların daha iyi bir ağ yapısı ve yapay zeka ile çalışacağı daha hassas ve daha ölümcü olacağı kaydedildi. Startus Insights'ın savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren binden fazla start-up üzerinde yaptığı analiz sonucu, geleceğin silahlarında “bağlanabilirlik, özerklik, hatasızlık ve sürdürülebilirlik” olarak dört eğilimin ortaya çıktığı aktarıldı. Analizde geleceğin 5 savunma teknolojisinin içinde Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları da yer aldı.

BAYRAKTAR TB2’LERİN UKRAYNA’DAKİ BAŞARISI

Baykar’ın ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının Ukrayna’daki başarısına vurgu yapıldı. Haberde, “Bayraktar TB2, Temmuz 2019'da ilk kez aralıksız olarak 27 saat boyunca uçtu. Yüksek sıcaklıklara ve kum fırtınalarına dayanıklı olan insansız hava aracı, bu süreçte 8 bin 200 metre irtifaya ulaşan ilk insansız hava aracı oldu. Kanat açıklığı 12 metreyi buluyor ve toplam ağırlığı 65 kilo olan 4 füze taşıyabiliyor. Silah uzmanları, ekipmana bağlı olarak fiyatın 5 milyon dolar olduğu tahmin ediyor.” ifadelerine yer verildi.

DÜNYANIN GÖZÜ BAYKAR TEKNOLOJİLERİNDE

Öte yandan silahlı insansız hava araçlarının kameralarının 60 kilometrelik mesafe boyunca araç plakalarını okuyabildiği ve isabetli olduğu belirtildi. Bayraktar TB2 SİHA gibi araçların gelecekteki savaşlarda daha hakim olmasının muhtemel olduğu ve harcanan çaba ile riskin çok daha düşük olduğu vurgulandı. Haberde, "İnsansız hava araçları ayrıca çok uzaklara uçabilir ve örneğin fark edilmeden iç bölgelerin derinliklerine sızabilir ve ikmal hatlarını yok edebilir” denildi. Ayrıca Baykar, insansız hava aracını Türk ordusu ile Fas ve Azerbaycan gibi en az 13 ülkeye daha satıldığı Polonya ve Letonya gibi NATO üyeleri de Türkiye'den otonom savaşçılarla ilgilendiği ifade edildi.

BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ

Ukrayna’daki başarısıyla kendini bir kez daha kanıtlayan Bayraktar TB2, Baykar tarafından geliştirildi. Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşuyor. Tüm sistemi yerli ve milli olan Bayraktar TB2, keşif ve istihbarat görevleri için kullanılıyor. Ukrayna’dan Azerbaycan’a kadar ulaşan pazarıyla birçok ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2, 27 saat 3 dakika ile Türk havacılık tarihinde havada kalma rekorunu kırmıştır.

Haberleşme Menzili <300 km

Seyir - Maksimum Hız 70 knot - 120 knot

Faydalı Yük Kapasitesi 150 kg

Faydalı Yük - ISR

Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Ra

Faydalı Yük – Mühimmatlar 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Yakıt Kapasitesi / Tipi 300 Litre / Benzin

Kalkış ve İniş Pist (Otomatik)

Maksimum Kalkış Ağırlığı 700 kg

Havada Kalış 27 Saat

Kanat Açıklığı 12 mt.

Yükseklik 2.2 mt.

Uzunluk 6.5 mt.

İtki Tipi 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Bayraktar AKINCI TİHA yine yaptı yapacağını! 30 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabet vurdu Bayraktar AKINTI TİHA başarılı atış testleriyle adından söz ettiriyor... Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA KGK ile yaptığı ilk atış testini başarıyla tamamladı.