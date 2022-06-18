Türkiye Gazetesi

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi. İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeye saldırı düzenlediği aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Saldırıda can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi geçilmedi. Söz konusu saldırı, İsrail'in Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme bir yenisi eklendi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.