Türkiye Gazetesi

24 Şubat günü başlayan Rus işgalinden bu yana Boris Johnson, Ukrayna’yı ikinci kez ziyaret etti. Sürpriz ziyaretin ardından iki ülkenin başbakanları ortak bir basın toplantısı düzenledi ve Johnson, açık ve net bir şekilde Ukrayna’ya ve Ukraynalılara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kiev ziyareti sonrası İngiltere Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson’ın Zelenskiy’e teklif ettiği askeri eğitim programının ayrıntıları aktarıldı. İngiltere’nin liderlik edeceği program kapsamında her 120 günde 10 bin askerin eğitilmesi planlanıyor. Bu eğitimle Ukraynalı askerlerin daha hızlı konuşlanacağı ve daha güçlü bir direniş sergileyeceği ileri sürüldü.

Eğitim programına ilişkin Johnson, "Ukraynalı askerler ülkenizin egemenliğini savunmak için İngiltere füzelerini ateşlerken, aynı zamanda kanıksadığımız özgürlükleri de savunuyorlar. İşte bu nedenle Başkan Zelenskiy'e bu savaşın denklemini değiştirebilecek yeni ve büyük bir askeri eğitim programı önerdim" dedi.

UKRAYNA'YA ASKERİ EĞİTİM

Açıklamaya göre, bu eğitim yalnızca cepheyle sınırlı olmayacak; temel tıbbi eğitim, patlayıcılara karşı taktik geliştirme ve siber güvenlik de öğretilecek. Bununla birlikte, Volodimir Zelenskiy henüz programa onay vermedi ancak İngiltere hükümeti onay alınması halinde programın uluslararası işbirlikçilerle yürütülebileceğini ifade etti. Ayrıca eğitim programının Ukrayna dışında yapılacağı da söyleniyor.

Twitter üzerinden bir fotoğrafla ziyareti aktaran Boris Johnson “Sayın Başkan, Volodimir. Yeniden Kiev'de olmak çok güzel" ifadesini kullandı. Zelenskiy ise Telegram üzerinden, “Günlerdir süren bu savaş Büyük Britanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin sağlam ve kararlı olduğunu kanıtlamıştır. Ülkemizin büyük dostu Boris Johnson'ı tekrar Kiev'de görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev’den İngiltere’ye dönüşündü gazetecilere açıklama yaparak, İngiltere'nin uzun vadede Ukrayna'yı destekleyeceğini tekrarladı. Johnson, “Ruslar adım adım ilerliyor ve Ukrayna'nın kazanacağını göstermek bizim için hayati önem taşıyor" dedi.

Bununla birlikte, Ukrayna’daki Rus işgali hızını kesmiyor. Donetsk'teki bir kömür madeninde elektriğinin kesilmesinin ardından yaklaşık 100 madenci mahsur kaldı. Rus devlet haber ajansı RIA, Ukrayna'yı elektrik kesintisine neden olan doğu bölgesinde saldırıları düzenlemekle suçladı.

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