Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırma hamlesi sonrası Türkiye'nin gösterdiği sert tepki, Yunanistan'da büyük yankı buldu. Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi kışkırtan politikalar izleyen Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna net cevap veren Erdoğan, "Karşımızda dürüst bir siyasetçi olmadığı sürece bir daha görüşmeyeceğimizi söyledik" dedi ve "Yunanistan başının çaresine baksın" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'TEN GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ'NE ZİYARET

Bu açıklamaların ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulundu ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Rum Başbakanlık Sarayı'nda yapılan görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Miçotakis, görüşmede, büyük ölçüde Ukrayna'daki Rus saldırıları sonucunda ortaya çıkan jeopolitik kışkırtmaların önlenmesi için ortak koordinasyonu teyit ettiklerini söyledi.

"SAKİN SULARA YENİDEN GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Miçotakis, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler karşısında da eylemlerini koordine edeceklerini savundu. "Herhangi bir revizyonist niyet karşısında savunmamız, uluslararası hukuk, güçlü ittifaklar ve Avrupa ailesine katılmamızdır" diyen Miçotakis, diplomasinin dışına çıkan söylemlerin karşısında olacaklarını ileri sürdü.

Miçotakis, "Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİ ELE ALINDI

Anastasiadis de Yunanistan tarafından verilen tam dayanışma için teşekkürlerini ifade ederek, aynı taktik ve politikayı yürüttüklerini, uluslararası hukuk, müttefikleri ve AB üyesi olmalarının kendilerini koruduğunu savundu.

Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri ve Kıbrıs konusunun da ele alındığı kaydedildi.

Miçotakis'in Kıbrıs Rum kesiminde başka temaslar da yapması öngörülüyor.

Yunan vekilden Miçotakis'e 'Türkiye' tepkisi: Bizi kullanıyorlar Yunanistan Parlamentosunda, Başbakan Miçotakis'in Türkiye karşı söylemlerini sert dille eleştirildi. Bir vekil, Yunan halkının tarihten ders alması gerektiğini söyleyerek "Büyük güçler bizi kullanıyor" dedi.

AK Parti’den Miçotakis’e sert tepki: Tavrı kalleşçe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunduğu esnada, Yunanistan'a dair de açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ikiyüzlü tavrına da dikkat çeken Çelik, "İstanbul'a geldi, 'sorunlarımızı iki ülke olarak biz çözelim' dedi. Sonra ABD'ye gitti, tam karşı tavır ortaya koydu. Bu kalleşçe bir tavırdır." diye konuştu.