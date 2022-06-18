Türkiye Gazetesi

Rehoboth sahilinde ekibiyle bisiklet turu atan 79 yaşındaki Biden dengesini kaybederek yere düştü.

Bİden'ın yardımına korumaları koşarken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Biden, korumaları onu yerden kaldırırken kendisini izleyenlere "İyiyim ben" dedi.

Joe Biden, vatandaşlarla sohbet etmek için durduğu sırada pedala takılan bisiklet ayakkabısını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybettiğini belirtti.

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