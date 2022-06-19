Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye’de devam eden çatışmalar ve istikrarsızlık ortamı sebebiyle 2015’te taşınan Süleyman Şah Türbesi, tekrar eski yerine dönecek. Süleyman Şah’ın Menbiç-Karakozak bölgesindeki türbesini inşa eden inşaat şirketinin sahibi Ragıp Güzelbey “Süleyman Şah’ın naaşının yeniden oraya taşınması hepimiz için millî bir görevdir” dedi. Dönemin Suriye hükûmeti, Tabka Barajı’nın olduğu bölgede medfun Süleyman Şah’ın mezarının taşınmasını istemişti. Fırat’ın su yatağının değiştirilmesi ve nehrin taşma ihtimaline karşı alınan taşıma kararı ile Karakozak bölgesinde 10 bin metrekarelik alan Türk toprağı sayıldı ve o bölgeye müştemilatı ile birlikte bir türbe inşa edildi. Türkiye ve Suriye hükûmetleri arasında ciddi gerginliğin yaşandığı süreçte türbe ihalesini alan Yapsan İnşaat’ın ortaklarından Ragıp Güzelbey o günleri şu sözlerle anlattı: O türbeyi inşa etmek, bizim için millî bir gururdur. Süleyman Şah, Anadolu hikâyemizin öncü isimlerinden biri. O ihaleye bu şuurla girdik. Dönemin zorlu şartlarında türbeyi 6 ay gibi bir sürede tamamladık, bugünkü şartlarda atamız Süleyman Şah’a 3 ay gibi bir sürede çok daha görkemli bir istirahatgâh inşa edebiliriz. Projede görev alan mimarlardan Doğan Özdinç, türbenin inşa edildiği dönemde Türkiye’de döviz yasağının olduğunu belirterek “Bu durum yurt dışı ürün tedarikinde büyük sıkıntılara sebep oldu. Türbe ile birlikte askerlerimiz için yatakhane, yemekhane gibi ek tesisler yapıldı. İnşaat malzemesinin nakliyesi de ciddi sorundu. Ancak farklı bir hissiyatla herkes elinden gelen çabayı gösterdi ve proje istenilen nitelikte teslim edildi. Şu anki imkânlar dahilinde en fazla 3 ay içerisinde çok daha gelişmiş bir kompleks yapmak mümkün” diye konuştu.

MENBİÇ TÜRK YURDUDUR

Türkiye’nin Şam eski Askerî Ataşesi Prof. Dr. Esat Arslan da, türbenin yeniden eski yerine taşınacak olmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Esat Arslan “Orası bir dönem üzerime zimmetli idi. 2015’te yaşanan terör tehdidi ile Süleyman Şah’ın aziz naaşının taşınmasını üzüntü ile izledim. Bu sefer oraya yeni bir sürprize mahal bırakmayacak şekilde erken uyarı sistemleri, elektronik istihbarat donanımı ve her tüm tehditleri bertaraf edebilecek şekilde konuşlanmalıyız” ifadelerini kullandı.



Suriye'nin Eşme köyüne taşınan Süleyman Şah Türbesi

BMGK’nın 51. maddesine vurgu yapan Esat Arslan “Orası bir Türk toprağıdır. O bölgede PKK paçavralarının asılmasına daha fazla müsaade edilmemeli. Menbiç bir Türk yurdudur. Osmanlı, 93 Harbi sonrası oraya Kafkas kökenlileri getirdi. Osmanlının 1908 salnamesine bakıldığında Menbiç’in tapusunun bize ait olduğu çok açık görülür” dedi. Şam’da görev yaptığı yıllarda sık sık Karakozak’ı ziyaret ettiğini belirten Prof. Dr. Arslan, şöyle konuştu: Türkmenler hem Süleyman Şah’a dua okumak hem de Türk bayrağını görmek için Karakozak’a giderdi. Bazı Türkmenler, bayrağımızın dalgalanışını gözyaşları eşliğinde izliyordu. O bölgenin Türkmen karakterini tüm dünyaya anlatmalıyız.

Harekât planı şekillenmeye başladı: Süleyman Şah yerine dönecek Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı yapacağı harekât şekillenmeye başlarken, Süleyman Şah Türbesi’nin de tekrar Karakozak’a taşınma ihtimali belirdi.

Süleyman Şah Türbesi çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde konuşlu bulunan topçu birlikleri ve obüsler tarafından, Suriye'nin Eşme köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı.

İşte Süleyman Şah'ın yeni türbesi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Süleyman Şah Saygı Türbesi'ne yaptığı ziyaret yankı uyandırdı.