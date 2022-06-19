Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir benzin istasyonunda yapılan hat pahalıya mal oldu. Benzin istasyonunda yönetici olan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı. Yapılan haya yüzünden Szczecina işinden olurken, iş yerine 20 bin dolar para cezası kesildi.

TABELAYA YANLIŞ YAZDI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrindeki bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı.

FİYATI DUYAN AKIN ETTİ

Szczecina'nın hatasını fark eden insanlar Facebook, Twitter ve Instagram'da düşük fiyat hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Hızla yükselen yakıt maliyetleri varken belirlenen bu fiyata şaşıran sürücüler istasyona adeta akın etti. Öyle ki kuyruk dahi oluşturdular. Çalışanın bu hatası ise istasyona pahalıya patladı. Hata, istasyona yaklaşık 20 bin dolara mal oldu ve Szczecina işinden kovuldu.

“BİR KABUSTU”

Szczecina, "Yaptığım bir hataydı. Ben de 'bu bir kabus' diye düşündüm. Dizel hariç üç fiyatı da oraya koydum, ancak sonuncusu doğru gitmedi." dedi.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Çalışan Szczecina, ondalık virgülü yanlış yere koyduğunu itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendi. Szczecina, "Bu yüzden sadece bunun sorumluluğunu ben aldım ve 'evet bu benim hatam ve suçlu benim' dedim" ifadelerini kullandı. Szczecina'nın kız kardeşi Paula Jackson, firmanın dava açabileceğini düşünerek, parayı geri ödeyebilmesi için internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. Şimdiye kadar topladıkları para ise 3 bin doları aştı. İlk hedefleri ise 16 bin dolar.

İş avukatı Craig Zimmerman, KOVR'ye verdiği demeçte, Szczecina gibi insanların genellikle yasal konularda bu tür hatalardan korunduğunu söyledi. Zimmerman, "Yazılı bir anlaşma olmadan sorumlu olmasının tek yolu, görevinin kapsamı dışında hareket etmesidir. Örneğin, patronu 'Ne yaparsan yap, o benzin pompasının fiyatını asla belirleme' dediyse" ifadelerini kullandı.

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