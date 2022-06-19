Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 4 aya doğru yaklaşırken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 468 tank, 3 bin 577 zırhlı araç, 745 topçu sistemi, 235 MLR sistemleri, 98 hava savunma sistemi, 216 savaş uçağı, 181 savaş helikopteri, 598 operasyonel ve taktik seviyesinde İHA, 14 gemi, 2 bin 523 araç ve yakıt deposu, 55 adet özel ekipman ve 130 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

Ukrayna: Rusya ile müzakereler yeniden başlayabilir İki ülke arasındaki savaş devam ederken müzakere için bir umut doğdu. Ukrayna tarafından Mayıs ayında müzakerelerin askıya alındığı duyurmuştu. Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, tarih vererek görüşmelerin yeniden başlayabileceğini duyurdu.

İngiltere’den Ukrayna’ya askeri eğitim teklifi: 4 ayda 10 bin kişilik ordu kurulacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın işgal etmeye çalıştığı Ukrayna’nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen Johnson, ‘savaşın denklemini’ değiştirebileceğini iddia ettiği askeri eğitim programını önerdi.