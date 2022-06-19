Türkiye Gazetesi

10 yaşındaki küçük kızın 10 saniyelik hatası, yaklaşık olarak iki yıl boyunca ellerine kalacak yanık izine neden oldu. İngiltere'nin Hertfordshire bölgesinde yaşayan küçük kız, TikTok'ta trend olan bir videoyu denemeye karar verdi ve ellerine deodorant sıktı. Küçük kızın arkadaşı kutuyu yalnızca kısa bir süre püskürttü ancak kendisi yaklaşık 10 saniye boyunca derisinin üzerinde tuttu.

PLASTİK CERRAHİYE İHTİYACI OLABİLİR

Ertesi gün dayanılmaz ağrı ve acı hisseden küçük kız, annesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktorlar ona yanığın tamamen iyileşmesinin 18 ay ile iki yıl arasında sürebileceğini ve hatta plastik cerrahiye ihtiyacı olabileceğini söyledi.

Kızın 39 yaşındaki annesi Mirror'a "10 saniyelik yaptığı hata ona iki yıllık acı verdi. Ellerini gördüğümde inanamadım. Şoka girdim gülsem mi ağlasam mı bilemedim" dedi.

Anne umutsuzca diğer ebeveynleri uygulamanın acı verici eğilimine karşı dikkatli olmaya çağırdı ve sözlerine şu şekilde devam etti: Çocuklarınıza böyle tehlikeli trendlerde yer almamaları için uyarın.10 saniyelik bir hata birkaç yılınızı mahvedebilir.

TikTok'un kopyası olma yolunda! Instagram da aynısını yapacak TikTok dünya çapında o kadar hızlı büyüdü ki 2016'dan bu yana kısa sürede 1 milyar kullanıcıyı aştı. Bu yönüyle TikTok, sosyal medya ağları arasında yeni bir bakış sundu, Instagram başta olmak üzere Twitter ve onlarca platform TikTok'un özelliklerini kopyalamaya başladı. Son olarak Instagram yine bir TikTok özelliği üzerinde çalışıyor.