Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Simon Watkinson (40), Prens William’a olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çekiyor. Avustralya doğumlu Watkinson, ülkesinde de William’a benzetiliyordu ama benzerliği 2006'da İngiltere’ye göç ettiğinde zaman zaman karışıklıklara da yol açtı. Cambridge Dükü’yle aynı yaşta olan Watkinson’un etrafında, gittiği yerlerde hemen kalabalıklar oluşuyor. Genç Avustralyalı, bazen kalabalıklardan taksiye atlayarak kaçtığını anlatıyor. Utangaç bir insan olduğu için başlangıçta bu ilginin kendisini rahatsız ettiğini belirten Watkinson, zamanla bu duruma alıştığını ifade etti.

GEÇİMİNİ PRENS WİLLİAM ÜZERİNDE SAĞLIYOR

Yaşadıklarıyla ilgili olarak The Sun gazetesinde makale kaleme alan Watkinson, “William Kasım 2010'da nişanlandığında işler daha da çılgınlaştı. İşte o zaman bir arkadaşım benzerlikten biraz para kazanmaya çalışmamı önerdi. Google’da araştırma yaptıktan sonra ünlülerin benzer fotoğraflarıyla ünlü bir fotoğrafçı olan Alison Jackson'ı buldum. Yayımlanan fotoğraflarım ülke çapında ses getirdi” dedi. Daha sonra röportajlar ve fotoğraf çekimleri için bir ajansta işe alındığını belirten Watkinson, gündüz mühendislik, akşamları da çekimler yaptığını ve birkaç saatlik çalışma için 500 ila 1.000 sterlin arasında para kazandığını açıkladı. Watkinson, zaman zaman Prens William’ın eşi Kate Middleton ve Kraliçe Elizabeth’in benzerleriyle de fotoğraflar çektiriyor.

Kraliçe Elizabeth’den fotoğraf yasağı: Prens Harry-Meghan Markle çifti şaşkına uğradı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünü coşkuyla kutlandı. Prens Harry ile Meghan Markle, iki yıllık bir aradan sonra aile etkinliğine katıldı. Ancak çift burada şoku yaşadı. Çünkü Kraliçe Elizabeth, torunu Lilibet’le fotoğrafının çekilmesine izin vermedi.