Türkiye Gazetesi

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, maliye bakanlığı sırasında bu ülkeye yaptığı resmi ziyarette kendisini tehdit ettiğini açıkladı. "Putin'in nasıl biri olduğu konusunda hiçbir tereddüt içinde değilim" ifadesini kullanan Brown, maliye bakanı iken 2006 yılında Kremlin'e yaptığı ziyareti şöyle anlattı: “Ona aşağıdan bakmam için çok alçak bir koltuğa oturtuldum. Aslında o kısa boylu. Yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor.

“BENİM BİLDİĞİMDEN DAHA FAZLASINI BİLİYOR”

Eline bir yığın kart aldı ve benim hakkımda kaydedilmiş bilgileri okumaya başladı. Hakkımda, benim bildiğimden daha fazlasını bildiğini kanıtlamak istiyormuş gibiydi. İnsanlar Putin'in zamanla değiştiğini ve ancak şimdi tehditlere başladığını söylüyor. Ben ise daha o zaman beni tehdit ettiğini ifade ediyorum” dedi. Brown, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde Batı’nın yıllar önce Putin’e karşı ortak bir tavır geliştirememiş olmasının yol açtığını söyledi.

İngiltere’den Ukrayna’ya askeri eğitim teklifi: 4 ayda 10 bin kişilik ordu kurulacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın işgal etmeye çalıştığı Ukrayna’nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen Johnson, ‘savaşın denklemini’ değiştirebileceğini iddia ettiği askeri eğitim programını önerdi.