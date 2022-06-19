Türkiye Gazetesi

Ay başında İngiltere genelkurmay başkanlığına getirilen General Sir Patrick Sanders (56), her İngiliz askerinin Rusya’yla savaşa hazır olması gerektiğini söyledi. Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı kanlı saldırının küresel güvenliği temellerinden sarstığını belirten Sanders, İkinci Dünya Savaşı’na işaret ederek, “Biz orduyu bir kez daha Avrupa için savaşmaya hazırlaması gereken bir nesiliz” dedi.

“ORDUMUZU ÖLÜMCÜL KILMAK BENİM TEK GÖREVİM”

Hükümetin orduda 73.000 askerlik küçülmeye gitmesi sonrasında, 300 yıl boyunca ülkedeki en küçük orduya liderlik edecek olan Sanders, “1941'den beri Avrupa'da bir kıta gücünü içeren bir kara savaşının gölgesinde ordu komutasını üstlenen ilk genelkurmay başkanıyım” dedi. Daha önce Irak ve Afganistan’da da görev yapan Sanders, savaşta Rusya’yı yenebilecek bir ordu kuracağı taahhüdünde bulundu. Orduyu modernleştirmek ve kriz anında yurt dışına hızlı bir şekilde konuşlanacak hale getirmek istediğini kaydeden Sanders, bu durumun NATO’yu kuvvetlendireceğini ve Rusya’nın bir daha Avrupa’da işgale kalkmasının önleneceğini dile getirdi. İngiliz komutan, “Ordumuzu olabildiğince ölümcül ve etkili kılmak benim tek görevim” ifadesini kullandı.

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