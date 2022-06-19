Türkiye Gazetesi

Dünya koronavirüs 2 yıllık koronavirüs pandemisinin ardından yeni yeni yasakları kaldırıp eski düzene dönerken, bazı ülkelerde ise yeni çıkan salgın hastalıklar için alarm verildi.

Son derece bulaşıcı olan ve geçmişte binlerce insanı hayattan koparan kolera vakaları yeniden ortaya çıktı.

Kuzay Kore'de artan covid-19 vakalarının yanında kolera benzeri bir salgının varlığı endişeye neden olurken, savaşın hız kesmediği Ukrayna'da da kolera vakalarının artabileceği bildirilmişti.

Son olarak Irak'tan gelen habere göre Süleymaniye kentinde valilik, 4 bin kişinin, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu bildirdi

Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı, Kerkük'te 1, Mutenna'da 2 kişide kolera görüldüğünü duyurdu.

BULAŞMA RİSKİ YÜKSEK!

Yetkililer, bulaşma riski yüksek olan hastalıkla ilgili, temizliğe dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı yaptı.

Endişelendiren istihbarat raporu: Mariupol'de kolera salgını riski Rus saldırıları altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Ukrayna halkını bir tehlike de sağlık alanında tehdit ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Maripol kentinde tıbbi hizmetlerin çökmek üzere olduğunu ve kentin kolera salgını riski altında olduğunu açıkladı.

Kamerun'da kolera alarmı! Vaka sayısı 2 bine yaklaştı Kamerun'da kolera salgınının bilançosu belli oldu. Vaka sayısının 2 bine yaklaştığı duyuruldu.