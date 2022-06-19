Türkiye Gazetesi

Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, yerel saatle 17.00'de seçime katılım oranının, ülke genelinde yüzde 38,11 olduğunu açıkladı. Bu oran 2017'de aynı saatte yüzde 35,33 olarak bildirilmişti.

Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapıldı. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kaldı. Bu turda hükümet 30 yıldan bu yana ilk defa meclisteki salt çoğunluğu elde edemedi.

Sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakının 200 ile 260 arasında, Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Nupes ittifakının 149-200 ve Marine Le Pen'in partisinin 90 Sandalye kazanması Bekleniyor.

Fransa'da sıcaklık alarmı! 12 bölgede kırmızı alarm verildi Aşırı sıcakların; gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan Fransa'da kuraklığı da tetikleyerek krize ve orman yangınlarına neden olacağından endişeleniliyor.

Fransa genel seçiminde sandıklar kapandı Fransa'da Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerin ilk turu için oylama işlemi sona erdi.