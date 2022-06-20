Türkiye Gazetesi

ABD’nin başkenti Washington, D.C.’de Afrika asıllı ABD’lilerin özgürlüklerine kavuşmasının kutlandığı Juneteenth çerçevesinde düzenlenen sokak partisinde silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırı öncesi bilinmeyen bir nedenle kargaşa yaşanması üzerine onlarca polis memurunun olay yerine geldiği ve sonrasında silah seslerinin duyulduğu öğrenildi. Saldırı nedeniyle panikleyen kalabalık etrafa kaçışırken büyük bir kaos yaşandı.

Polis şefi Robert Contee olaya yaptığı açıklamada, saldırıda 15 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini, biri polis 3 kişinin yaralandığını söyledi. Olayın ardından polis ekiplerinin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığını ifade eden Contee, saldırıda herhangi bir kişinin hedef alınıp alınmadığının henüz bilinmediğini kaydetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

ABD saldırıya uğrayan petrol hattını açmak için korsanlara fidye verdi Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline'ın yeniden faaliyete geçmesi için korsanlara yaklaşık 5 milyon dolar ödendiği öğrenildi.

Teksas okul saldırısı sonrası polisten itiraf: Zamanında müdahale edilmedi ABD'de geçtiğimiz günlerde bir okula yapılan saldırı sonrası polisten 'zamanında müdahale edilmedi' şeklinde itiraf geldi. Polis teşkilatı, Teksas’ın Uvalde kasabasındaki 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıya zamanında müdahele edilmediğini söyledi.

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