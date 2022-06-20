Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu'ndan adaylık statüsüne ilişkin olumlu bir dönüş zaten aldıklarını belirten Volodimir Zelenskiy, “1991’den bu yana Ukrayna için şu anda beklediğimiz kadar çok az önemli kararın alındığını herkes biliyor. Eminim ki sadece olumlu bir karar tüm Avrupa’nın çıkarına olacak.” dedi. Zelenskiy, Ukrayna’nın AB’ye adaylık statüsüne ilişkin kararın alınacağı bu hafta Rusya’dan ülkesine yönelik düşman faaliyetlerinin artmasını beklediklerine de işaret ederek "Ve sadece Ukrayna’ya değil, diğer Avrupa ülkelerine de karşı. Hazırlanıyoruz ve hazırız. Ortaklarımızı uyarıyoruz.” şeklinde konuştu.

AB Komisyonu 17 Haziran’da, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirmişti. AB Komisyonunun görüşü, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyine sunulacak.

UKRAYNA: 33 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'ta başlayan savaşta şimdiye kadar 33 bin 800 Rus askerin öldürüldüğünü ileri sürdü. Açıklamada ayrıca Rusya’ya ait 216 uçak, 181 helikopter, 1477 tank, 3 bin 888 zırhlı araç, 749 top, 130 füze, 238 roketatar sistemi ve 98 hava savunma sistemi, 2 bin 527 araç, 14 gemi ve hafif sürat teknesi, 601 insansız hava aracının imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Ülkenin doğusundaki Severodonetsk’te tam kontrolün sağlanması için savaş sürüyor Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan bir diğer açıklamada ise Rus birliklerinin Donetsk yönündeki saldırılarının Severodonetsk ve Bahmut kentleri sınırında yoğunlaştığı bildirildi. Özellikle saldırıların havadan yapılmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Savaş, Severodonetsk şehrinde tam kontrol sağlamak için devam ediyor.” denildi. Bunun yanı sıra Harkiv şehri ve çevresinde de bombalı saldırıların arttığı ve şu anda 5 deniz füzesinin Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurmak için hazırda beklediği de aktarıldı.

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