Türkiye Gazetesi

Die Welt gazetesi, mecburiyetin ekim ve mart ayları arasında düşünüldüğünü bildirdi. Covid vakaları hep insanların kapalı mekanlarda toplandığı sonbahar sonları ile kış aylarında artış gösterirken, planı destekleyenler, kararla bu gidişata karşı konulacağını savunuyor.

Maske takılmasının akciğer ve grip enfeksiyonlarına karşı da koruma sağlaması hedefleniyor. Resmi rakamlara göre, henüz soğuk havalar gelmediği halde ülkede son zamanlarda günde 50 ila 130 arasında koronavirüs ile ilgili ölüm meydana geliyor.

Kuralların okullar ve anaokulları için geçerli olup olmayacağı belli değil. Şu anda Almanya'da maske takmak yalnızca toplu taşıma araçları ve sağlık merkezlerinde zorunlu.

Covid-19 ilk kez kediden insana bulaştı Tayland’da ilk kez bir kediden insana Covid-19 bulaştığı tespit edildi.

ABD, 5 yaş altına COVID-19 aşısını onayladı 2020 yılında patlak veren ve son iki yıldır dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılan COVID-19 hastalığını önlemek için yeni adımlar atılıyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), beş yaşın altındaki çocuklar için de koronavirüs aşısına onay ver

İstanbul’da havası kirli olan ilçelerde Covid-19 ölümleri daha fazla İstanbul’da hava kirliliğinin yüksek olduğu bazı ilçelerde koronavirüse bağlı ölümlerin daha fazla olduğu bildirildi. Hava kirliliği konusunda öne çıkan ilçeler ise Bağcılar, Tuzla ve Esenyurt olarak sıralandı.