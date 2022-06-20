Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bir şirkette üst düzey yönetici olan Alan McShane (37), Newcastle’da stadyumda futbol maçı seyrettikten sonra 4x4 arabasıyla Wallsend’deki evine giderken kaza yaptı.

LÜKS ARAÇ ACİL SERVİSİ ARADI

Alkollü olduğu belirlenen sürücü, Mercedes EQC marka arabasıyla bariyerlere çarparken lüks araç otomatik olarak acil servisi aradı.

Çağrı üzerine hemen sağlık ekipleri gelip adama müdahale ederken polis de adam hakkında işlem başlattı.

KANUNİ LİMİTİN ÜÇ KATI ALKOLLÜ BULUNDU

Yapılan incelemede, sürücünün kanında kanuni limitin üç katı alkol bulunduğu tespit edildi. McShane, mahkemede alkollü olarak araç kullandığını itiraf etti, avukatı da onun “büyük bir hata” yaptığını söyledi.

Newcastle Sulh Mahkemesi daha önce suç kaydı bulunmayan sürücüye 1.500 sterlin (32.000 TL) para cezası verdi.

EHLİYETİNE EL KONDU

Oluşan zararlar için ayrıca 230 sterlin ödemesine hükmedilen sürücünün 25 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Adam alkollü araba kullanmaması için rehabilitasyon görmesi halinde bu süre 25 hafta kısalacak.

Eylül 2014'ten beri tüm yeni Mercedes araçlar, ciddi bir çarpışma durumunda kurtarma hizmetleri için acil çağrı işleviyle donatıldı. İşlev, aracın GPS konumunu ve araçtaki kişi sayısı ve gidilen istikamet gibi diğer önemli bilgileri sağlayabiliyor.

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