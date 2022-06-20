Türkiye Gazetesi

Pandemi sebebiyle 2,5 senelik aradan sonra Avrupa’da bu sene turizm endüstrisinde büyük bir geri dönüş gerçekleştiği, çoğu yerde rezervasyonlarda beklentilerin aşıldığı belirtilen yazıda, “Bazı destinasyonlarda, turizmde rekorlar kırılan 2019 senesindeki seviyelere ulaşılması bekleniyor. Ama bu sene tatilin bir bedeli var” ifadesi kullanıldı.

Yazar, maliyet artışında en büyük sebebin yüksek enflasyon olduğunu ifade etti. Euro bölgesinde enflasyon yüzde 8,1. Yunanistan’ın Mukene adasında bir porsiyon yemek için 79, bir fincan espresso için 15 avro talep edildiğini örnek gösteren yazar, yüksek fiyatlara rağmen Yunanistan’a büyük rağbet olduğunu bildirdi.

Yazıda Türkiye’yle ilgili olarak da şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye'de tatiller nispeten ucuz, çünkü otel endüstrisindeki ek maliyetler hala düşük. Ek olarak, Ukrayna'daki savaş sebebiyle bu yıl ülkeye Ukrayna ve Rusya'dan gelecek turistlerin sayısında önemli ölçüde azalma olabilir. Antalya bölgesindeki her şey dahil oteller, odalarını diğer ülkelerden gelen tatilcilere daha düşük fiyatlarla verme zorluğuyla karşı karşıyalar. Ancak turistler, enflasyonun diğer hizmetleri daha pahalı hale getirdiğinin de farkında olmalılar."

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Kırsal mahalle turizmin merkezi oldu! Adeta açık hava stüdyosu, binlerce ziyaretçi uğruyor Adana'da 2019 yılında 4 kadın ile başlayan ve günümüzde 46 kadına kadar ulaşan lavanta projesi, yüzleri güldürüyor. 510 dönümlük lavanta bahçesi ziyaretçi akınına uğrarken, kadınlar lavantalardan elde ettikleri sabun, buket, yağ, kolonya gibi ürünleri de bahçelerinde satışa sunarak maddi kazanç sağlıyor.