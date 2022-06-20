Türkiye Gazetesi

Finlandiya ile birlikte NATO'ya girmek için Türkiye'yi ikna etmeye çalışan İsveç'te yine skandal bir görüntüye imza atıldı. Türk yetkililerince güvenlik endişelerininin sık sık dile getirilmesine yönelik bu anlamda adım atacaklarını söyleyen İsveç hükümetinin ifadelerine karşın, ülkede PKK propagandası devam ediyor. Öyle ki Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

ÖCALAN POSTERİ AÇILDI

Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı. Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

Bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.

Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.

Yine İsveç yine PKK' skandalı! Teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı yansıtıldı Türkiye'nin terör destekleri sebebiyle NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandal yaşandı. Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve teröristbaşı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

İsveç hükümetine YPG/PKK destekçisi milletvekilinden şantaj Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanacağı şantajında bulundu.

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Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya’dan 33 teröristin iadesini istedik Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İsveç’ten ve Finlandiya’dan 33 teröristin iadesini istedik” dedi.

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İsveç'te NATO korkusu: Türkiye'ye silah satabiliriz İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, Türkiye'ye silah satabileceklerini söyledi.