Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

İran, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı operasyon gerçekleştiren Türkiye’yi, kendi kontrolü altındaki terör gruplarıyla tehdit etti. Şii milis gruplardan Asaib Ehli’l-Hakk’a bağlı Ahrar el-Hak isimli terör yapılanması, Türk güçleri iki hafta içerisinde bölgeyi terk etmezse bütün noktalarda hedef alınacak tehdidini savurdu. Şii milis yapılanması ayrıca bu süre sonunda Türkiye ile her türden ticari, siyasi ilişkilerini sürdüren Iraklı kişi ve kurumları da cezalandırmakla tehdit etti.

HEDEFLERİ IRAK’I TESLİM ALMAK

Irak Cumhuriyeti Sanayi ve Madencilik Bakanlığı eski müsteşarlarından Abdulhadi Ubeyd, Türk operasyonları ile ilgili Tahran’ın ilk günden bu yana sürdürdüğü rahatsızlığı yeni bir boyuta taşıdığını söyledi. Türkiye’yi tehdit eden grubun İran güdümlü olduğunu belirten Ubeyd “İran’ın nihai amacı askerî, dinî, kültürel, coğrafi ve ekonomik açıdan Irak’ı tamamen teslim almak. Geçtiğimiz günlerde İran’ın dini lideri Hamaney’in danışmanı önce Bağdat’a ardından Musul’un Telafer bölgesine gitti. Türkiye’yi ve Türkiye ile temasta olan tüm Iraklılara yönelik son tehdidin de bu ziyaretin hemen ardından gelmesi manidar. İran yönetimi Musul batısından Suriye’nin doğu ve kuzey aksına uzanan koridoru kontrol etmek istiyor. Bu projeyi yıllardır sahada zaten adım adım uygulama çabasında. Bu konuda Haşdi Şabi kadar PKK’yı da kullanıyorlar” diye konuştu.

İRAN, OPERASYON HATTINI İSTİYOR

Irak ordusundan emekli Albay Edib el-Tikriti ise “Tahran şu an Türkiye’nin operasyon yürüttüğü tüm noktaları kontrol etmek istiyor. Sincar başta olmak üzere Irak’ın Suriye ve Türkiye sınır çizgisinde tek güç olma hedefleri var. Irak’ın İran dışında açık kara kapısı olmasın diye uğraşıyorlar. Bu noktada yegâne rakip ve tehdit olarak da Türkiye’yi görüyorlar. Türkiye’de yaklaşan seçimleri de baskı aracı olarak kullanarak askerî kazanım sağlayacaklarına inanıyorlar” dedi. Iraklı emekli komutan ayrıca Beşika Zelikan’da konuşlu Türk askeri varlığına yönelik saldırıların olağanüstü arttığını hatırlattı “Güçleri yeterse sabotaj girişimleri ve füze saldırılarını Pençe Harekât serisinin sürdüğü alana taşıyacaklar” uyarısında bulundu.

KÜSTAH İFADELER

Kendilerini Ahrar el-Hak olarak kamufle eden İran güdümlü terörist oluşum Türkiye’nin terör operasyonlarını Irak’ın ulusal güvenliğine ve hatta genel olarak bölgenin güvenliğine yönelik tehdit olarak gösterdi. Şii terör grubu 20 yılı aşkın süredir PKK işgalinde olan bölgenin Türk askerlerinden kurtarılacağı ve bu amaç için tüm askeri üs ve noktaların vurulacağı” kaydı düşüldü.

ATİNA'DAN YENİ TAHRİK

Yunan ordusu, ülkedeki ABD askerleriyle yeni bir tatbikata başlarken Yunan Merkezli Pentapostagma gazetesi, Trakya’yı Yunanistan’ın, İstanbul’un batı yakasını da Ekümenik Patrikhane devleti olarak gösteren harita paylaştı. Tehdit ve provokasyon için hazırlanmış habere “ABD, Ankara’yı 96 saat içinde işgal eder” başlığı atılırken, Yunan ordusundaki Türkiye korkusu da ifşa edilmiş oldu.

Yunan Bakan’ın skandal iddiasına Türkiye’den “üstçavuş” düzeyinde cevap: İnsanlık adına utanmalı Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in Bakan Soylu’yu etiketleyerek Türkiye aleyhine sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Türkiye’den “üstçavuş” düzeyinde cevap verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Atina’nın iddialarını reddederek Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının geri ittiği 33.964 düzensiz göçmeni kurtardıklarını ifade etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş, “Hayatını kaybeden her bir göçmenin sorumlusu Yunanistan’dır” dedi.

Miçotakis'ten 'Yunanistan başının çaresine baksın' diyen Erdoğan'a ılımlı çağrı Gerilen Ankara-Atina ilişkileri sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili "Artık başının çaresine baksın" diyen Erdoğan'a Miçotakis'ten diyalog mesajları geldi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili yorumda bulunan Miçotakis, "Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.