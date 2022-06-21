Türkiye Gazetesi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO üyeliğine başvusu konusunda son bilgileri paylaştı ve Türkiye'nin sert tutumundan geri adım atmadığını belirtti. Türkiye ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini belirten Niinistö, Finlandiya’nın Eylül ayından önce NATO’ya üye olmasının mümkün olmadığını söyledi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ELE ALINDI

Dün Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında görüşme gerçekleştiren Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcileri, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma sürecinde ilerleme kaydedebilmek için Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik endişelerini ele almıştı.

Görüşmelerin ardından önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak olan NATO Zirvesi öncesinde NATO üyeliği konusunda Türkiye ile uzlaşmaya varamadıklarını belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye ile anlaşacaklarına da inanmadıklarını belirtti.

"TÜRKİYE İLE ANLAŞACAĞIMIZA İNANMIYORUM"

Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye açıklamalarda bulunan Niinistö, Türkiye'nin talepleri konusunda geri adım atmadığını vurguladı. "Buna rağmen görüşmelerde bir ilerleme var ve müzakere sürüyor" diyen Niiniströ, "Türkiye ile İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde anlaşacağımıza inanmıyorum. Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"YAPICI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ"

İsveç Dışişleri Ann Linde de ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO müzakerelerini değerlendirdi.

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini aktaran Linde, "Yapıcı görüşmeler gerçekleşti, burada en önemlisi de görüşmelerin devam edecek olmasıdır." dedi.

Linde, bu müzakerelerin uzun zaman almasına da hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmeler yarın devam edecek Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın devam edecek” ifadeleri kullanıldı.