Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın ilk evliliğinden olan çocuğu, "Biyolojik babamla hiçbir şekilde bağım olmasını istemiyorum" diyerek mahkemeye başvurduğunu açıkladı. 18 yaşına basan genç, artık annesinin soyadını kullanmak istediğini belirtti. Ayrıca ismini de değiştirdi. Doğum adı Xavier Alexander Musk olan gencin yeni adı ise açıklanmadı. Eski adı Xavier Alexander olan genç, Elon Musk'ın eski eşi Justine Wilson'la olan evliliğinden dünyaya geldi. Çift 2008 yılında ayrıldı.

Kısa süre önce 18 yaşına giren genç, ABD'de Santa Monica'da bulunan Los Angeles County üst mahkemesine başvurarak isim değişikliği talebinde bulundu. Başvuru dilekçesinde genç, Musk hakkında, "Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde birlikte yaşamıyorum ve onunla bir bağ kurmak istemiyorum" dedi.

ELON MUSK İLE BAĞINI KOPARDI, YENİ İSİM ALIYOR

Gencin yeni isminin çevrim içi belgelerde düzenlendiği açıklandı. Bir iddiaya göre, isminin Vivian Jenna Wilson olmasını istiyor. Bununla birlikte, isim değişikliği duruşması bu Cuma günü başlayacak.

Ne Musk'ı temsil eden bir avukat ne de Tesla medya ofisi söz konusu dilekçeye karşı herhangi bir açıklamada bulunmadı. Musk ve çocuğunun arasındaki sorunlara ilişkin herhangi başka bir iddia da ortaya çıkmadı. Yaklaşık 200 milyar dolarlık serveti bulunan Musk'ın çocuklarına maddi destek verip vermediği bilinmiyor. 18 yaşındaki genç Xavier'in babasını bu kadar aleni bir şekilde reddetmesinin arkasında ne olduğu belli değil.

Musk, 2000'den 2008'e kadar Kanadalı yazar Justine Wilson ile evliydi. İlk oğulları Nevada 2002'de doğdu ve 10 haftalıkken Ani Bebek Ölümü Sendromu'ndan (SIDS) öldü. Çiftin ikiz oğulları Xavier ve Griffin'in (18) ardından bir de Damian, Kai ve Saxon (16) isimlerinde üçüz erkek çocukları dünyaya geldi. Musk ayrıca Kanadalı şarkıcı Grimes'ten X Æ A-Xii ve Exa Dark Sideræl isimli iki çocuk daha sahibi.

Musk'ın çocuğu isim değişikliği dilekçesini Nisan ayında mahkemeye sundu. Aynı tarihlerde Elon Musk ise Twitter ile ilgileniyordu. Milyarder iş insanı uzun süredir eleştirdiği sosyal meyda platformunu yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaştı. Hararetli Twitter tartışmalarının ortasında Musk, birçok konuda tartışmalara yol açan yorumlarda bulundu.

Elon Musk'ın İstanbul'un fethi paylaşımı sosyal medyada viral oldu Milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'da günlük hayatından çeşitli konulardaki görüşlerine kadar binlerce paylaşım yapıyor. Sık sık esprili paylaşımlar da yapan Musk, son olarak İstanbul'un fethine ilişkin bir görsel yayınladı.

Eleştirilere tahammül edemedi... Elon Musk, SpaceX çalışanlarını kovdu ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın haberine göre, Elon Musk kendisini eleştiren SpaceX çalışanlarını işten çıkardı. İlk olarak dün yayınlanan açık mektupta çalışanlar, patronları Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarından ötürü davranışını 'sık sık dikkat dağıtan ve utandıran bir kaynak' olarak göstermişti. SpaceX'in bu eylemleri kınaması gerektiğini belirtmişlerdi.