Türkiye Gazetesi

Çoğu kez telefon, çanta ve yemek kaçırma olaylarıyla gündeme gelen maymunların bu kez yaptığı kaçırma olayı bir bebeği canından etti. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da Ulusal basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Kigoma bölgesinde 18 Haziran'da köydeki eve giren maymunlar, annesi tarafından emzirilen bebeği kaçırdı.

Gombe Ulusal Parkı sınırındaki yerleşim bölgesinde yaşanan olayda, köylüler tarafından maymunların elinden kurtarılan bebeğin hastaneye kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

KURTARMAYA ÇALIŞANLARA SALDIRDI

Öte yandan bebeğin kaçırılmasını önlemeye çalışan köylülerin de maymunlar tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi. Tanzanya'nın yüzde 30'undan fazlası ulusal parklardan oluşuyor.

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