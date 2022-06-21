Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin bazı göçmenlere GPS (Küresel Konumlama Sistemi) takip cihazı takmaya hazırlanması tartışmalara neden oldu. Yaklaşık olarak 1 yıl sürmesi beklenen pilot uygulamadan kaç kişinin etkileneceği ise henüz belli değil.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, elektronik izleme denemesiyle birlikte göçmenlerle düzenli temasın sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada ayrıca göçmenlik merkezlerinde kefaletle serbest bırakılanların kaçının kaçtığına dair veri toplanacağı bildirildi.

GPS cihazı takılan göçmenler sokağa çıkma yasağına tabi tutulabilecek, belirli yerlerden men edilebilecek ve buna uymadıkları takdirde göçmenlerin gözaltına alınmaları veya kovuşturulmaları söz konusu olabilecek.

JOHNSON UYGULAMAYI SAVUNDU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, söz konusu programı savunarak ülkeye giren göçmenlerin sistemden kaybolmamasının önemli olduğu açıklamasında bulundu.

İngiltere'nin çok misafirperver bir ülke olduğunu belirten Johnson, "Bununla gurur duyuyorum ama insanlar buraya yasa dışı yollardan geldiklerinde, yasaları çiğnediklerinde bu ayrımı yapmamız önemli" ifadesini kullandı.

'DEHŞET VERİCİ' TEPKİSİ

Her ne kadar Başbakan Johnson bu programı savunsa da tepki gösterenler de yok değil. Mülteci Konseyi (Refugee Council) Başkanı Enver Solomon konuya ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin savaş, kan ve zulümden kaçan insanlara suçlu muamelesi yaptığını ve bunun 'dehşet verici' olduğunu söyledi.

Solomon, "Bu acımasız ve cezalandırıcı yaklaşım, yalnızca çok savunmasız insanlara merhamet göstermemekle kalmaz. Aynı zamanda İngiltere'de umutsuzca güvenlik arayanları caydırmada da bu yaklaşımın hiçbir etkisi olmaz" dedi.

"SUÇLU DEĞİLLER, MAĞDURLAR"

Mülteci ve sığınmacılara yönelik dayanışma çalışmaları yürüten Care4Calais adlı yardım örgütünün kurucusu Clare Moseley de şunları kaydetti: Bence bu çok çirkin bir uygulama. Mülteciler genel olarak kaçmazlar. Kaçtıklarını gösteren hiçbir veri yok, asla yapmadılar. Sığınma talebinde bulunmak için buradalar, öyleyse neden yapsınlar? Suçlu değiller, mağdurlar. Hükümetin mültecileri suçlu sayması, temelde kurbanları suçlamaktan başka bir şey değil.

Kılıçdaroğlu: Mültecileri ülkelerine göndereceğiz İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Milletin Sesi” mitinginde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde mültecileri ülkelerine göndereceklerini söyledi.

AB verdiği taahhüde uymadı: 126 bin sözü verip 30 bin mülteci aldı Türkiye’deki 126 bin Suriyeliyi ülkelerine yerleştirmeyi taahhüt eden AB, şu ana kadar sadece 30 binini kabul etti.