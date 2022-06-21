Türkiye Gazetesi

Kuzey Amerika ülkesi Kanada, alışveriş poşetleri ve paket kutuları da dahil olmak üzere birçok yaygın kullanılan plastik ürüne ilişkin tarihi bir adım attı. Ülkede, 2023'te bu ürünlerin satışı resmen yasaklanacak ve 2025'te ise ihracat yasağı gelecek. İlk yasak ile ikinci yasak arasındaki bir yıllık boşluğun amacı, Kanada'daki işletmelere geçiş yapmaları için yeterli zamanı vermek olarak açıklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, federal hükümetin bu yeni düzenlemeyle, önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 1,3 milyon ton plastik atığı ortadan kaldıracağını söyledi.

Bununla birlikte, Kanada'nın getireceği yeni düzenleme pipet ve alışveriş poşetleri gibi tek kullanımlık plastiklerden çok daha sorunlu olabilen plastik balık ağları ve misinalarını hedef almıyor. Zira atılan olta takımları deniz canlılarını tuzağa düşüren hayalet balıkçılığına yol açmakta. Bu sorun her yıl atılan 640 bin tondan fazla balık ağıyla gittikçe kötüleşiyor ama Kanada bu sorunu ele almıyor.

PLASTİK ATIKLARI AZALTMAK İÇİN ÇALIŞMALAR

Greenpeace Kanada'nın okyanuslar ve plastik kampanyasının başkanı Sarah King, CBC'ye yaptığı açıklamada, “Bu kovadaki bir damla. Hükümet plastik üretiminin genel olarak azaltılması konusunda ciddileşene kadar, çevrede veya atık akışlarımızda görmemiz gereken etkiyi görmeyeceğiz.” dedi.

Yasak, geçtiğimiz yıl Fransa tarafından çıkarılan benzer bir yasayı takip ediyor. Dünya çapında pek çok hükümet, tek kullanımlık plastik üretimini kısıtlamak için çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Örneğin, Türkiye’de 2019 yılında plastik poşetlere ücret getirildi, böylece marketlerde ve mağazalarda alışveriş yapan vatandaşlar poşet için ücret ödemeye başladı. Bu da plastik poşet kullanımını azalttı.

Mart ayında Birleşmiş Milletler, ilk küresel plastik kirliliği anlaşması üzerinde çalışmaya başlamayı kabul etti. Anlaşma en erken 2024 yılına kadar tamamlanmayacak olsa da, 2015'teki Paris anlaşmasından bu yana iklim değişikliğini engellemeye yönelik en önemli çabalardan biri olabilir.

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