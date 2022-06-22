Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları 4. ayına doğru girmesine sayılı günler kaldı. Rusya lideri Putin, Moskova'da düzenlenen askeri törende batıya bir kez daha gövde gösterisi yaparak. Sarmat füzeli hakkında açıklama yaptı. Putin, 'yenilmez' olarak nitelediği kıtalararası Sarmat füzelerinin yıl sonunda hizmete gireceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen askeri okul mezuniyet törenine başkomutan sıfatıyla katıldı.

S-500 hava savunma sistemlerinin ordu birliklerine teslimatının başladığını belirten Putin, "Nükleer Sarmat füzeleri ile dünyada rakipsiz bir güce sahip olacağız" dedi.

‘YENİLMEZ’ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Ruslar 24 nükleer başlık taşıyan tek bir sarmat füzesini engellemek için 500 uçaksavar füzesi gerektiğini öne sürüyor. Sarmat füzesi nisan ayında başarıyla test edilmişti. Putin; Sarmat füze sistemlerinin de aralarında bulunduğu pek çok yeni silahı 'yenilmez' olarak nitelendiriyor.

Rusya füze başlığını gizli üsse konuşlandırdı! ​New York Times gazetesinde yer alan haberde, uzun bir süredir nükleer başlıklı bir füze denemesi yapan Rusya, söz konusu füze başlığını gizlice bir üsse konuşlandırdı.

Rusya füzelerle vurdu Rusya, Suriye'deki DAEŞ unsurlarını bu kez füzeyle hedef aldı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Salı sabahı DAEŞ hedeflerini füzelerle vurduklarını açıkladı.