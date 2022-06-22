Türkiye Gazetesi

Rusya’da ormanda 62 yaşında bir adam av için ateş ettiği ayının intikam saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Rusya’nın Sibirya bölgesindeki ormanda 62 yaşında ismi açıklanmayan avcı hazin bir son ile hayatını kaybetti. Av için gittiği ormanda ateş eden avcı, bir ayıyı yaraladı.

Ayının öldüğünü sanıp yanına yaklaşan adam, yaralı ayı tarafından saldırıya uğradığı sanılıyor. Avcının cesedi ayıya yaklaşık 50 metrelik mesafede bulundu. Adamın yakınları kendisinden haber alamayınca yetkililere haber verdi ve yapılan arama çalışmalarında avcı ile ayının cesetleri yan yana bulundu.



Avcının kafasında kırıklar ve vücudunda pençe darbeleri görüldü. Rusya’da daha önce ayı saldırıları yaşanmıştı.

Bartın'da feci ayı saldırısı: Böbreklerimi söktü... Öldü sanınca bıraktı Bartın’da hayvanlarını otlatırken karşılaştığı ayının saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı. Bir ineğini de ayı saldırısında kaybeden adam, "Böbreğimden ısırınca böbreklerimi söktü dedim. Isırdı bıraktı, ısırdı bıraktı 3 defa. Yere yattım. Büyük ihtimal ondan bıraktı. Öldü zannetti herhalde beni" diyerek dehşet anlarını anlattı.

Evinin önünde ayı saldırısına uğrayan adam şoku yaşadı Artvin'de iş çıkışı evine giden adam kendisine saldıran ayı ile 3 dakika boğuştu. 58 yaşındaki adamın hayatını eşinin çığlıkları kurtardı.

Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.