Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek Wallace, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak. Wallace ile Akar, baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 15 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelmiş, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da katılımıyla üçlü toplantı yapılmıştı.​​​​​​​

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

İngiltere’den çarpıcı Rusya açıklaması: Savaşmaya hazır olmalıyız İngiltere genelkurmay başkanlığına getirilen General Sir Patrick Sanders, Rusya hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Avrupa’da işgale kalkışmasının önüne geçeceğini dile getiren General Sir Patrick Sanders, “Ordumuzu olabildiğince ölümcül ve etkili kılmak benim tek görevim” dedi.