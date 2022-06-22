Türkiye Gazetesi

Almanya'da Münih polis teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, çevik kuvvete ait 8 minibüs gece saatlerinde ateşe verildi. Kundaklama sonrasında araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Araçların G7 Zirvesi'nin düzenleneceği Elmau Kalesi'ne personel sevkinde kullanıldığı açıklandı.

Polis ekipleri, kundaklamanın siyasi kaynaklı olmasından şüphe ediyor. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

G7 Zirvesi, Münih'e 80 kilometre uzaklıktaki Garmisch-Partenkirchen'deki Elmau Kalesi'nde gerçekleşecek. Zirvede ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın devlet başkanları yer alacak.

Bir Alman hükümet kaynağı tarafından yapılan açıklamaya göre, G7 liderleri Almanya'da yapılacak zirvede Ukrayna'ya odaklanacaklar. Toplantılarda, Rusya'ya karşı yaptırımların nasıl uygulanacağını tartışacaklar. Kaynak, görüşmelerde ayrıca Ukrayna'nın orta ve uzun vadeli yeniden inşasına odaklanılacağını da sözlerine ekledi.

Almanya’da maske mecburiyeti geri geliyor Almanya’da hükümetin Covid salgınına karşı restoranlar, mağazalar gibi kapalı tüm mekanlarda maske takılmasını yeniden mecbur kılmayı planladığı bildirildi.

Rusya gazı kesti... Almanya kömüre döndü Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimini ardından Almanya'da diğer AB ülkeri gibi Rusya'ya yaptırım kararı almıştı. Rusya ise yaptırım uygulayan ülkelerin dogal gazını keseceği tehditinde bulunmuştu. Dogal gaz olmadan çetin bir kışa hazırlanan Almanya üretimde kömüre geri dönüş yaparken, kapatılan kömür yakıtlı santrallerin de yeniden devreye alınmasına kararı verdi.