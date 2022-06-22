Türkiye Gazetesi

Rusya ile aylardır süren çetin bir savaşın içinde olan Ukrayna, etkili silah sistemleriyle üstünlük kurmaya çalışıyor. Bu kapsamda Türk SİHA'larının yanı sıra ABD SİHA'larıyla da savaşan Ukrayna'da büyük hayal kırıklığı yaşandı. Öyle ki; Ukraynalı askeri yetkililerin, ABD tarafından sağlanan "Gri Kartal" lakaplı MQ-9 Reaper İnsansız Hava Uçağı'nı beğenmediği belirtildi. Pilotların hem ucuz hem de Rus hava savunmasına karşı daha etkili olan Türk SİHA'sı Bayraktar TB-2'yi tercih ettiği bildirildi.

SİHA'LARA KARŞIN YETERSİZ

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yer alan haberde, Gri Kartal'ın giderek daha dayanıklı hale gelen Rus hava savunma sistemlerine karşı etkili olmayacağına yönelik Ukrayna ordu içerisinde tartışmalar yaşandığı belirtildi.

Haberde, Ukrayna'nın hem ucuz hem de Rus savunma sistemlerine karşı etkili olan Türk SİHA'sı Bayraktarlara karşın ABD SİHA'sının yetersiz olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Habere göre, çok sayıda Ukraynalı askerli yetkili, cephe hattı havacıları ve genelkurmay başkanı arasında SİHA'lar konusunda anlaşmazlık var.

"BURASI AFGANİSTAN DEĞİL"

Bir Dış Politika dergisine konuşan ve ismini vermek istemeyen Moonfish adlı bir pilot, "Gri Kartalları savunmuyoruz" diyerek, genelkurmayın insansız hava araçları savunduğunu söyledi. Pilot, "Düşman hava savunması nedeniyle bizim durumumuzda bu kadar pahalı insansız hava araçları kullanmak çok tehlikeli, burası Afganistan değil" diye ekledi.

Hem Ukraynalı hem ABD'li yetkililer, Gri Kartalların gelişmiş Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulabileceğinden giderek daha fazla endişe duyuyor.

BU SİHA'lar, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı tek yönlü kamikaze İHA araçlarından daha az olan, yalnızca 5 mil uzaklıktaki hedefleri vurabilen Hellfire füzeleriyle donatılmış durumda.

Bir başka Ukraynalı savaş pilotu ise 10 milyon dolarlık Gri Kartalların bir ya da iki görevden daha fazla hayatta kalabileceğinden şüpheli olduğunu söyledi.

Ukraynalı pilotlar, hava kuvvetlerinin Kiev savaşı sırasında çoğunlukla Bayraktar TB-2'leri kullanarak Rus zırhlı ilerlemelerini önemli ölçüde engellediğini söylüyor.

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