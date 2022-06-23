Türkiye Gazetesi

İngiltere, çocuk felci virüsü nedeniyle alarma geçti. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, virüsün muhtemelen yakın zamanda yurt dışında canlı bir virüsle aşılanmış biri tarafından Londra'ya taşındığı belirtildi.

Açıklamada, riskin düşük olduğu ancak ebeveynlere çocuklarının hastalığa karşı tam olarak aşılandığından emin olmaları uyarısında bulunuldu.

"ULUSAL DURUM" İLAN EDİLDİ

İngiliz sağlık yetkilileri, çocuk felci virüsünün tespit edilmesi üzerine "ulusal durum" ilan etti ve durumu Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirdi.

Öte yandan, ülkede şu ana kadar herhangi bir çocuk felci vakası tespit edilmedi.

İngiltere'de çocuklara yönelik rutin uygulama kapsamında, 1 yaşından önce üç kez, daha sonra 3 ve 14 yaşlarında inaktif polio aşısı sunuluyor.

Ülkede 1950'lerde yaygın olan çocuk felci vakası son olarak 1984'te tespit edilmişti.

Nadir görülen hastalıklardan çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Sudan ve Yemen'de çocuk felci salgını yayılıyor Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Yemen ve Sudan'da çocuk felci salgınının yayıldığını duyurdu.

Nijerya'da çocuk felciyle mücadelede 300 bin çocuk aşılandı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da çocuk felciyle mücadele kapsamında 300 bin çocuğu aşıladı.