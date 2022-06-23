Türkiye Gazetesi

Elon Musk, Tesla'nın Almanya ve ABD'deki yeni fabrikalarının Çin'deki pil sıkıntısı ve arz kesintileri nedeniyle milyarlarca dolar kaybettiğini açıkladı. Multi-milyarder ayrıca Berlin ve Teksas'taki fabrikaları 'devasa para fırınları' olarak tanımladı.

Tesla'nın devasa bir fabrikasının bulunduğu Şanghay da dahil olmak üzere bu yıl Çin'deki Covid-19 karantinaları, üreticilerin faaliyetlerini giderek daha zor hale getiriyor. Son haftalarda Musk, firmadaki işten çıkarmalar konusunda uyarıda bulundu. Elektrikli araç üreticisinin CEO'su, "Hem Berlin hem de Austin (Teksas) fabrikaları şu anda devasa para fırınları. Bu gerçekten dev bir kükreme sesi gibi, yani yanan paranın sesi" dedi.

MUSK UMUTLU

Açıklamasının devamında ise Musk, "Tesla fabrikaları şu anda milyarlarca dolar kaybediyor. Bir ton masraf ve neredeyse hiç çıktı yok" diye ekledi. Musk, giga fabrikaların bu yılın başlarında açıldıklarından beri üretimi artırmak için mücadele ettiğini söyledi. Tesla'nın Austin'deki fabrikası şu anda küçük sayıda araba üretiyor, bunun nedeni kısmen pillerinin bazı bileşenlerinin bir Çin limanında sıkışıp kalmış olması.

Tesla CEO'su Elon Musk, "Bunların hepsi çok hızlı bir şekilde çözülecek ama çok fazla dikkat gerektiriyor" dedi. Bununla birlikte, İngiliz medya ağı BBC, söz konusu röportajın geçtiğimiz yıl yapıldığı ancak konuşmanın bu kısmının yeni yayınlandığını aktardı.

Çinli yetkililer, Covid-19 vakalarının artmasıyla geçtiğimiz aylarda sıkı önlemler aldı. Aralıklı olarak uzun süre uygulanan kapanmalarda, birçok üretici şirket de üretimi durdurmak zorunda kaldı. Şanghay şehrinin finans, üretim ve nakliye merkezi de dahil olmak üzere insanların ve malzemelerin hareketine sert kısıtlamalar getirildi. Musk, Çin'deki fabrikasında üretimin durmasının büyük bir sorun olduğunu açıklamıştı.

Şanghay'daki Tesla fabrikası bazı yükseltme ve güncelleme çalışmaları nedeniyle önümüzdeki ay iki hafta boyunca büyük ölçüde kapatılacak. Bu çalışmalarla üretimin artırılması ve fabrikada her hafta 22 bin otomobil üretilmesi amaçlanıyor.

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