Türkiye Gazetesi

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yaparak skandal bir terör propagandasına daha imza attı. Daha önce de aynı kanal, YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim'e mikrofon uzatmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrasında İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olmak istediklerini açıklamıştı. Ancak NATO üyesi Türkiye, PKK'lı ve bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'li teröristleri barındıran iki ülkenin üyeliğini veto etmişti. Bunun üzerine Rusya'nın olası saldırılarından çekinen İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile görüşmelere başladı. İşte böyle bir süreçte İsveç'in devlet televizyonu SVT, skandal bir terör propagandasına daha imzasını attı.

YPG ELEBAŞINDAN TÜRKİYE ALEYHİNE KONUŞMA

İsveç ile görüşmelerin sürdüğü bu dönemde YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklama yaptı. Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi. Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, "İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini" belirtti.

SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı. Bu röportaja tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle İsveç, Stockholm’ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor." dedi.

Stoltenberg'den Türkiye vurgulu Finlandiya ve İsveç açıklaması: Kısa sürede üye olmaları mümkün değil NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları hakkında Türkiye'nin güvenlik endişelerinin gidermek için çalıştıklarını, üyeliklerin çok kısa sürede mümkün olmayabileceğini söyledi.

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki görüşmeler yarın devam edecek Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın devam edecek” ifadeleri kullanıldı.