Türkiye Gazetesi

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’dan yıllar sonra Putin itirafı geldi. Clinton, Putin hakkında çarpıcı bir iddia ileri sürdü. Financial Times’ın haberine göre, Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2010 yılında bir araya geldiği görüşmede yaşananları anlattı ve Putin ile tanıştığında kendisine 'hakaret ettiğini' söylerken, "Bana karşı çok cinsiyetçiydi" dedi.

Clinton, Putin’in birebirde ilginç biri olduğunu belirtti ve "Özel olarak yararlı görüşmelerde bulunduk. Daha sonra basını davet ettiğimizde ise yanımda ben varken bile ABD için aşağılayıcı bir şeyler söylerdi" dedi.

Clinton, “New York’ta metrolarda erkeklerin yayılarak oturmasından ortaya çıkan ve daha sonra sözlüğe giren ‘manspreading’ denilen bir kelime var. Putin ile her görüştüğümde tam olarak bunu hissediyordum" diye konuştu.

Hillary Clinton: Bu, tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu 2016 başkanlık seçimlerini ABD Başkanı Trump'a karşı kaybeden Clinton, 59. başkanlık seçimlerini kazanan Biden'ı teprik ederek, "Bu, tarihi bir başarı, Trump'ın defedilmesi ve Amerika için yeni bir sayfa oldu." dedi.

Hillary Clinton'dan 2020 seçimleri için Joe Biden'a destek ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016'daki seçimlerde Demokrat Başkan Adayı olan Hillary Clinton, bu yılki başkanlık seçimlerinde tek Demokrat Aday Adayı Joe Biden'ı destekleyeceğini duyurdu.