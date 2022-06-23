Türkiye Gazetesi

Uluslararası Ticaret Bakanlığının internet sitesinde ihracatçılara yapılan duyuruda, Rusya'ya bir dizi mal ve teknolojinin ihracatı, jet yakıtı, yakıt katkı maddeleri ile sterlin veya Avrupa Birliği (AB) cinsinden banknotların ihracatına ilişkin yasaklara yer verildi. Demir-çelik ithalatına ilişkin teknik yardım, finansal hizmetler, fonlar ve aracılık hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili yeni yasakların da bulunduğu belirtildi. Yasaklardan bazılarının Rusya ve Ukrayna hükümetinin kontrolü dışındaki bölgelerle ilgili olduğu kaydedildi.

LİMANLARDAN TAHILLAR ÇIKARTILAMAZSA...

Bununla birlikte, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında önemli bir açıklama yaptı. Türkiye ve İngiltere'nin NATO'nun önde gelen ülkeleri olarak daha iyi ilişkileri olması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Truss, Türkiye'nin özellikle Ukrayna'da çok kıymetli şeyler yaptığını ve bunu bildiklerini söyledi.

Truss, "Eğer buradaki sorun çözülmezse, bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır. Bu konuda da yine uygulamaya dair kararlar alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

İngiliz bakan Truss, mevcut durumda Ukrayna'daki limanların bloke edilmiş durumda olduğunu ve dünyanın dört bir yanına gönderilecek olan tahılların bu limanda kaldığını bildiklerini aktararak şöyle devam etti: "Birleşmiş Milletler tarafından gösterilen bir destekle birlikte burada bir güvenli aralık oluşturmaya çalışıyoruz ki Ukrayna limanlarından bu tahılların gönderilmesi sağlanabilsin. Ukrayna limanlarının, Rusya saldırılarından korunması için çabalar sürdürülüyor. Ama maalesef burada gecikmeler görüyoruz. İşte bu sebeple de en geç önümüzdeki ay bir eyleme geçilmesi gerekliliği söz konusu ki yeni mahsuller de gelecek, bunların aktarılması konusunda bir sorun yaşanmasın."

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