Türkiye Gazetesi

Türkiye orman yangınları ile mücadele ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçağı, Türkiye'ye gitmek üzere Haydar Aliyev Havalimanı’ndan yola çıktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla BE-200CS amfibi uçağı 10 kişilik ekiple Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na gitmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev’in talimatıyla uçağın Türkiye’ye gönderildiğini belirten Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı Hava Birliği Komutanı Tümgeneral Eşref Gasimov, “Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçak 10 kişilik heyetiyle birlikte Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na gitmek üzere hareket ediyor. Bu uçaktan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı bir adet bulunuyor. Uçağımız geçen yıl Türkiye’de meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı. Uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyor” dedi.

KKTC'deki orman yangını ile ilgili 2 kişi tutuklandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde dün başlayan ve kısa sürede hızla yayılan yangın evlerin bahçelerine kadar ulaşmıştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de destekte bulunduğu yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Bakan Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınıyla mücadele sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Koca, açıklamasında “Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı” dedi.