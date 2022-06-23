Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi kararına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi. Zelenskiy, Instagram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik." ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE KAZANACAĞIZ"

Ülkesinin geleceğinin AB'de olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği AB'de." dedi.

Ülkesinin Rusya'ya karşı savaştığını hatırlatan Zelenskiy, bir yandan zaferi elde etmek, diğer yandan AB üyesi olmak için durmadan çalışacaklarını kaydederek "Ama kesinlikle kazanacağız." diye konuştu.

Öte yandan AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısına video konferans yoluyla hitap eden Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen tüm liderlere teşekkür etti.

Söz konusu kararın, bugün Rusya'ya karşı kendini savunan Ukrayna'ya destek vermek anlamına geldiğini söyleyen Zelenskiy, "Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik." ifadelerini kullandı.

AB'DEN UKRAYNA VE MOLDOVA KARARI

AB ülkelerinin liderleri, bugün Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırmıştı. Karar, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısı devam ederken açıklanmıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı "tarihi" şeklinde nitelendirmişti. "Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etmişti.

AB kararını verdi: Ukrayna ve Moldova'ya 'aday ülke' statüsü Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna ve Moldova'ya “aday ülke statüsü” verilmesi üzerinde anlaştı.

Zelenskiy’den flaş AB üyeliği mesajı: ‘Tarihi bir haftaya başlıyoruz’... Savaş şiddetlenebilir Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nden (AB) adaylık statüsü için haber beklediklerini ve bu nedenle bu haftanın tarihi olacağını söyledi. Gece saatlerinde video mesaj yayınlayan Zelenskiy, "AB'den Ukrayna’nın adaylık statüsüne ilişkin gelecek haberle gerçekten tarihi bir haftaya başlıyoruz." dedi.

Ukrayna, AB üyeliği için doldurduğu anketi teslim etti Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilk adımı olan ve sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurup teslim etti.