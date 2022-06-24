Türkiye Gazetesi

ABD peş peşe yaşanan silahlı saldırılara yeni önlemler almak için adım attı. Geçtiğimiz günlerde bu kapsamda silah düzenlemesi tasarısını senatoya sunmuştu. Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasası, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün "hayır" oyuna karşı, 65 senatörün "evet" oyu ile kabul edildi. Yasalaşması yolundaki bir sonraki adım için Temsilciler Meclisinin onayına sunulan tasarı, silah alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını içeriyor.

SİLAH ALIMINA KISITLAMA

Öte yandan tasarıda, daha önce aile içi şiddet sabıkası olan bireylerin de silah almasına birtakım kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor. Tasarı, Temsilciler Meclisinin de onayını alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

ABD Senatosu silah düzenlemesi yasası konusunda anlaşmaya vardı ABD’de son dönemde hemen hemen her gün silahlı saldılar yaşanıyor.ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat toplam 20 senatörden oluşan iki partili grup, silah kontrolü konusunda bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

