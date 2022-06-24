Türkiye Gazetesi

Rusya'nın batısındaki Ryazan kentinde 9 kişiyi taşıyan Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağı, sert iniş yaptı. Bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Rus medyasının bölge yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre inişten sonra alev alan uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İngiltere ile Rusya uçakları arasında gerginlik NATO’nun önümüzdeki hafta Kuzey Atlantik bölgesinde tatbikatı öncesi bölgede keşif uçuşu yapan Rus uçağı İngiliz savaş uçakları tarafından sıkıştırılarak bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Rusya uçakları Sarmada'ya hava saldırısı düzenledi Rusya'ya ait savaş uçakları Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin İdlib'e bağlı Sarmada Kasabası'na hava saldırısı düzenledi.