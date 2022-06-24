Türkiye Gazetesi

Dünya çapında en fazla aboneye sahip internet TV ağları arasında ilk sıralarda yer alan Netflix, dünya çapında 220 milyon aboneye ulaşarak büyük bir başarı yakalamıştı. Ancak platform, rakip Disney Plus ve Amazon Prime Video gibi yayıncıların yükselişi ve Rusya'ya tepki olarak platformun Rusya'daki faaliyetlerini sona erdirmesiyle 200 binden fazla abonesini kaybetmişti.

NETFLIX, 300 PERSONELİ İŞTEN ÇIKARDI

Halen video içerik ve internet TV ağı sektöründe lider konumda bulunsa da Netflix için risk büyüyor. Geçtiğimiz Nisan ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklamasının ardından Mayıs ayında 150 çalışanını işten çıkaran şirket aldığı yeni bir kararı duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada, 300 kişinin daha işten çıkarıldığını ifade etti ve abone sayılarının Temmuz ayına kadar 2 milyon daha düşmesini bekledikleri duyurdu.

İşten çıkarmaların ardından firma tarafından yapılan açıklamada, "İşe önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ederken, bu ayarlamaları daha yavaş gelir büyümemize paralel olarak maliyetlerimizin artması için yaptık" denildi.

Netflix Genel Müdürü Ted Sarandos, Netflix'in uygun fiyat isteyen kitlelere hitap etmek için yeni reklam ortaklıkları için birçok şirketle görüştüğünü söyleyerek, "Bildiğiniz gibi Netflix'e reklam eklemiyoruz. Daha düşük bir fiyat istiyorum ve reklam izleyeceğim diyen insanlar için bir reklam katmanı ekliyoruz" dedi.

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