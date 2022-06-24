Türkiye Gazetesi

Rus komedyen ikilisi Vovan ve Lexus, yeni şakalarında Ukrayna’ya yardım çalışmalarında bulunan Harry Potter yazarı J.K. Rowling’i hedef alarak bir şakaya imza attılar. Indiewire’da yer alan habere göre, Rus komedyen ikili Vovan ve Lexus’un yeni hedefi Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling oldu.

Rowling’e Ukrayna’daki yardım çalışmalarını konuşmak, çocuklara ve ailelere destek olma planlarını gündeme getirmek amacıyla Zelenski’nin ofisi adına ulaşan komedyenler 12 dakikalık videoda Zelenski taklidi yaptı.

Ünlü yazara Harry Potter’ın karakterinin alnındaki ‘Z’ harfini Rusların Ukrayna saldırısı sırasında askeri araçlarına koyduklarını dile getiren Rus komedyen, yazardan sembolü değiştirmesini istedi. ‘Z’ işaretinin yıldırım işareti olduğunu belirten J. K. Rowling, tüm samimiyetiyle yapabileceği bir şeyler varsa deneyebileceğini söyledi.

Komedyen, seride kullanılan ‘Avada Kedavra’ ifadesinin füzelere yazılacağını belirtti. Bu ifade Harry Potter serisinde öldürme büyüsü olarak kullanılıyordu.

Rus komedyen, “Taburdaki askerlere Harry Potter okuyoruz ama melezler hakkındaki kısımları atlıyoruz. Askerler milliyetçidir ve bu tür insanları sevmezler” ifadelerini kullandı.

İkili, yazarın topladığı paranın silah ve füze almak için kullanılacağını belirtti. Rowling şakayı "tatsız" olarak nitelendirdi.

Komedyenler daha önce şarkıcı Elton John, Prens Harry, şarkıcı Billie Eilish ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi isimlere şaka yapmıştı.

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