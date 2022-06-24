Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda boşlukla selamlaşması, Güney Kore yerine Kuzey Kore demesi, bisikletten düşmesiyle gündeme geliyor. 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın Roosevelt Odası'nda vali, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıdaki açıklamalarının ardından Biden'ın elindeki kağıt parçası tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu 'talimat listesi'nde Biden'ın yapması gereken her şeyin tek tek yazılmış olduğu ortaya çıktı.

Talimatlar listesinde yazanlar ise şu şekildeydi:

- Roosevelt Odası’na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

- Oturacaksın.

- Basın mensupları gelecek.

- Sen 2 dakika brifing vereceksin.

- Basın mensupları odadan çıkacak.

- Liz Schuler’e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

- Katılımcılara teşekkür edeceksin.

- Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.

ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü ABD Başkanı 79 yaşındaki Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware eyaletinde bisikletten düştü.

ABD Başkanı Biden, bisikletten düştü ABD Başkanı 79 yaşındaki Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware eyaletinde bisikletten düştü.