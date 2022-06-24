Türkiye Gazetesi

ABD'de Yüksek Mahkemenin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Pence, Breitbart News haber sitesine verdiği röportajda, Yüksek Mahkemenin kararını "İnsanlara yeni bir yaşam şansı verdi." şeklinde değerlendirdi.

Roe-Wade kararının tarihe gömüldüğüne işaret eden Pence, tüm eyaletleri kürtajı yasaklamaya davet etti.

YÜKSEK MAHKEMEDEN KÜRTAJ KARARI

Yüksek Mahkemenin kararının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok Cumhuriyetçi karara desteğini belirtirken, eski Başkan Barack Obama dahil birçok Demokrat isim de kararı sert şekilde eleştirdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

MAYIS AYINDA BASINA SIZMIŞTI

ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi oluşturacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

Kürtaj skandalı! Geçen sene merdiven altı bir yerde kürtaj olan Filiz S. ameliyat masasından kalkamadı. Kadının ölümüne sebep olan ikisi doktor, biri eniştesi dört kişi hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

AB üyesi Polonya’da kürtaj tamamen yasaklandı Avrupa Birliği üyesi Polonya’da kürtaj tamamen yasaklandı.

Kürtaj yapanlarda gebelik şansı azalıyor Uzmanlar kürtaj yapanlarda gebelik şansı azaldığını belirtip kürtajın doğurganlık üzerinde belli bir riskinin olduğunu ifade etti.

Kürtaj yaptırdıktan sonra hayatını kaybetti Trabzon'da bir kadın, kürtaj yaptırdıktan sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan doktor, serbest bırakıldı.