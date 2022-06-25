Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı dördüncü ayını geride bıraktı. Savaşta pek çok ilginç olay meydana geldi. Bu sefer sahada keçirel rol oynadı. Ukrayna’nın Zaporizhzhia bölgesinde bir köyde hastaneye konuşlanan Rus birliklerinin bulunduğu bölgede patlama yaşandı. Patlamada 40 asker yaralandı.

The Telegraph’ta yer alan haberde, Kinski Rozdory'deki hastanedeki Rus askerlerini güvenlik telleriyle korunduğu bölgede çiftliklerden kaçan bir keçini, hastaneye girdiği ve oradaki bombaların patlamasına neden olduğu belirtildi.

"KEÇİ BİRKAÇ EL BOMBASI ATTI"

Ukrayna medyasında dayandırılan haberde ise keçinin korktuğu için hastaneye girdiği belirtildi. "Kiev Keçisi" Ukrayna Savunma İstihbaratı, “Keçinin 'kaotik' hareketlerinin bir sonucu olarak, hayvan birkaç el bombası 'attı” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başladığı ilk günlerde 40 kadar düşman uçağı düşürdüğü söylenen efsanevi pilot Kiev'in Hayaleti'ne atıfta bulunarak ‘Kiev keçisi’ ismi seçildiği belirtildi.

Rusya'ya karşı direnişte sembol haline gelmişti: Kiev'in hayaleti öldürüldü Ukrayna, Rusya'ya karşı direnişin sembollerinden biri haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen "Kiev'in Hayaleti" lakaplı savaş pilotunun öldürüldüğünü açıkladı.

Bir efsane daha çöktü: Kiev'in Hayaleti uydurmaymış Rus uçaklarına geçit vermeyen Ukraynalı bir pilot, Kiev'in Hayaleti olarak nam saldı. Bu kişinin, mart ayında ölen bir binbaşı olduğu iddia edildi. Ancak Ukrayna Hava Kuvvetleri, olayın tamamen efsane olduğunu söyledi.