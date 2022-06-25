Türkiye Gazetesi

Avustralya, Avusturya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, İsviçre, İngiltere ve ABD gibi 11 gelişmiş ülkedeki araştırma, 40.637'si ölmüş politikacıyı içeriyor. Araştırmacılar, 1945 ile 2014 arasındaki dönemi kapsayan en az 69 yıl boyunca 11 ülkenin tümü için verileri analiz edebildiler. Oxford Üniversitesi Sağlık Ekonomisi Araştırma Merkezi'nden Dr. Laurence Roope, “Bazı ülkeler için daha da uzun dönemleri analiz edebildik. Mesela Fransa için (1816'dan 2016'ya) 200 yıllık veriye sahibiz” dedi. Politikacıların ölüm oranı ülkesine, yaşına ve cinsiyetine göre o dönem için nüfusun eşdeğer bölümünden alınan ölüm verileriyle eşleştirildi.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE GELİR ELDE EDİYORLAR

Çalışmalarının şimdiye kadar konu hakkında yapılmış en büyük araştırma olduğunu belirten Roope, “Sonuçlar, bugün politikacıların hayatta kalma avantajının 20. yüzyılın ilk yarısında gözlemlenene kıyasla çok yüksek olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Hayat beklentisindeki fark ülkeden ülkeye değişiyor. Bu fark İsviçre’de 3, İtalya’da 7,5 sene. Araştırmacılar, siyasetçilerin sıradan vatandaşa göre daha uzun yaşamalarını, ortalamanın üzerinde gelir elde etmeleri, bunun da sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmasına bağladı. İngiltere’de bir milletvekilinin yıllık maaşı 84.144, ülkede ortalama maaş ise 24.600 sterlin.

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