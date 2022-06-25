Türkiye Gazetesi

Rusya orman yangını ile mücadele ediyor. Rusya’nın Sibirya kesiminde bulunan Altay bölgesinde başlayan orman yangınları, kısa sürede geniş alana yayıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin farklı noktalarında başlayan 354 yangından aktif olan 78'inde söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakanlık, Altay ve İrkutsk bölgelerindeki alevlerin ise yayılmaya devam ettiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre Altay bölgesinde 615 hektar alanda devam eden yangınlar için 250’ye yakın yangın söndürme ekibi, 79 yangın söndürme aracı ve Be-200 tipi amfibi yangın söndürme uçağı görev alıyor.

Ülke genelindeki yangın söndürme çalışmalarına ise 2 bin 500 personel, 276 yangın söndürme aracı, 35 adet Be-200 yangın söndürme uçağı ve Mi-8 yangın söndürme helikopteri katılıyor.

Marmaris'teki orman yangınını çıkaran kişi suçunu itiraf etti Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şüphelinin sorgusu esnasında suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

KKTC'deki orman yangını ile ilgili 2 kişi tutuklandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde dün başlayan ve kısa sürede hızla yayılan yangın evlerin bahçelerine kadar ulaşmıştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de destekte bulunduğu yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı.