Türkiye Gazetesi

Buckinghamshire Live'ın haberine göre, 30 yaşındaki Kayley Harding, evlerinin arılar tarafından tamamen ele geçirildiğini, üç koloninin evini işgal ettiğini anlattı. Belediye yetkililerinden çok az yardım geldiğini belirten Kayley, acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Evin dışını kaplayan onlarca vahşi arı, ailenin banyosunun zeminini de sardı. Kayley, evin çevresinde yaklaşık 30 bin arı olduğunu iddia etti ancak yetkililerinden çok az yardım aldığını belirtti.

Özel eğitime ihtiyacı olan dokuz yaşındaki kızı Lacey ile aynı evde yaşayan Kayley, arıların son üç yıldır her yaz gittikçe büyüyen bir sorun olduğunu söylüyor.

BİR KASIRGA GİBİ GÖRÜNÜYORLAR

Endişeli anne “30 binden fazla arımız var. Hepsi gece zemin katta toplanıyor gibi görünüyor ama sabah çoğunlukla dağılıyorlar ve binanın her yerindeler. Yoğunlaştıklarında gerçekten bir kasırga gibi görünüyorlar. Korkunç! Bazen binanın arkasında toplanıyorlar, bu yüzden avluyu gerçekten kullanamıyoruz” dedi.

Anne ayrıca kızının veya komşularının arılara karşı alerjik reaksiyon gösterebileceğinden endişelendiğini belirtti.

KOMŞULAR OTELE YERLEŞTİ

Kayley, “Kızımın alerjik reaksiyon göstermeyeceğini nereden bileceğim? Bir komşumuz arı kasırgasından kurtulmak için yakındaki bir otele gitti. Arılar her yerde” diye konuştu.

Belediye sözcüsü ise “Arıları temizlemek için bir temizlik operasyonu yürütüyoruz ve birkaç mahalle sakini için otel konaklaması sağladık. Uzun vadeli çözümler arıyoruz” dedi.

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