Türkiye Gazetesi

24 Şubat 2022 tarihinde, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, tüm şiddetiyle sürüyor. Savaşta önemli noktaların yönetimini kaybetmeye başlayan Ukrayna, bu defa da stratejik önemi bulunan Severodonetsk şehrinin kontrolünü kaybetti.

"TÜM SOL KIYI BÖLGESİ KONTROL ALTINDA"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, yaptığı açıklamada, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleri ile Rus askeri birliklerinin operasyonları sonucunda Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Borovskoye şehri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirtti.

Böylece Ukrayna güçlerinin Azot fabrikasını direniş merkezi haline getirme girişiminin de engellendiğini kaydeden Konaşenkov, "Severodonetsk ve Borovskoye şehrinin kurtarılmasıyla birlikte (sözde) Luhansk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Severskiy Donets'in (Donets nehri) tüm sol kıyı bölgesi bu yönetimin tam kontrolü altına girdi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, askeri güçlerini Severodonetsk'ten çekiyor Ukrayna'nın Luhansk Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gayday, Ukrayna güçlerine Severodonetsk'ten çıkması emri verildiğini söyledi.

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