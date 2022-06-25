Türkiye Gazetesi

BioNTech'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Omicron varyantına karşı sadece varyantı hedefleyen veya orijinal aşıya varyant koruması ekleyen bir kombinasyon güçlendirici olmak üzere iki farklı yöntem üzerinde çalışma yapıldı.

1200'DEN FAZLA YETİŞKİNDE TEST EDİLDİ

56 yaş ve üstü 1200'den fazla yetişkinde 30 ve 60 mikrogram olmak üzere iki farklı doz seviyesi test edildi.

Her iki aşının da Omicron varyantına karşı orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisi gösterdiği bildirilirken varyant ile savaşan antikorlarda önemli artış gözlendi.

İKİ GÜÇLÜ AŞI ADAYI BULUNUYOR

Pfizer CEO'su Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bu verilere dayanarak, Omicron'a uyarlanmış çok güçlü iki adayımız (aşı) olduğuna inanıyoruz." dedi.

ABD ilaç şirketi Moderna da kısa süre önce geliştirdiği yeni COVID-19 destekleyici aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiğini açıklamıştı.

DSÖ açıkladı, Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un en yaygın varyantı olan Omicron'un 2 yeni alt varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Omicron’un iki yeni alt varyantı tespit edildi! Covid aşıları tesir etmiyor, çok daha bulaşıcı Covid-19 salgınında Omicron varyantının iki yeni alt varyantı tespit edildi. BA.4 ve BA.5 varyantları inceleme altına alındı. Bu varyantlar, BA.1 ve halen dünyada hakim virüs olan BA.2 alt varyantlarıyla benzer mutasyonlara sahip.